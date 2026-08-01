Raipur Rozgar Mela: 5 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 137 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं पास से अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

Raipur Job Fair: रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर द्वारा 5 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और 137 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकेंगे। रोजगार मेला जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित होगा। भर्ती प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी।