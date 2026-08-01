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Kashmir terrorist attack: कुलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, मृतक श्रमिकों के परिवारों को मिलेगी 20-20 लाख की सहायता

Jammu Kashmir Terror Attack: छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहत राशि की घोषणा करते हुए घटना की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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रायपुर

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Aug 01, 2026

Kulgam terrorist attack

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)

Kulgam terrorist attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दोनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

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Updated on:

01 Aug 2026 03:42 pm

Published on:

01 Aug 2026 03:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Kashmir terrorist attack: कुलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, मृतक श्रमिकों के परिवारों को मिलेगी 20-20 लाख की सहायता

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