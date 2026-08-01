कुलगाम आतंकी हमले पर दीपक बैज का हमला, बोले- धर्म पूछकर गोली मारना कहीं षड्यंत्र तो नहीं?

दीपक बैज ने भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले आतंकी हमले के बाद जैसी कार्रवाई हुई थी, उसी तरह इस बार भी होगी। इस पर पलटवार करते हुए बैज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर प्रभावी रणनीति अपनाने में विफल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अपने सैन्य अभियान को बीच में रोक दिया था और मौजूदा परिस्थितियों में केंद्र सरकार कई मोर्चों पर असफल साबित हो रही है।