‘Gen-Z ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया’, दीपक बैज का बड़ा बयान

पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा टास्क फोर्स गठित करने से कोई ठोस बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से युवाओं और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपने भविष्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अब अपनी आवाज बुलंद करना जानते हैं।