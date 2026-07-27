27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

‘Gen-Z ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया’, दीपक बैज का बड़ा बयान

Chhattisgarh Congress News: छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टास्क फोर्स गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं और किसानों के मुद्दों पर विफल रही है और अब जनाधार बचाने के लिए नए प्रयास कर रही है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 27, 2026

Deepak Baij Statement

Deepak Baij Statement: दीपक बैज का बड़ा बयान(photo-patrika)

Deepak Baij Statement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टास्क फोर्स के गठन और मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की सलाह दिए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं और किसानों के मुद्दों पर विफल रही है और अब जनाधार बचाने के लिए नए कदम उठा रही है।

दीपक बैज ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का गठन समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास है।

Deepak Baij Press Conference: "टास्क फोर्स से क्या होगा फायदा?"

पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा टास्क फोर्स गठित करने से कोई ठोस बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से युवाओं और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपने भविष्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अब अपनी आवाज बुलंद करना जानते हैं।

Gen-Z को लेकर भी साधा निशाना

दीपक बैज ने कहा कि देश की बड़ी आबादी युवाओं की है और सरकार अब विशेष रूप से Gen-Z को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर रील्स पोस्ट करने या प्रचार से युवाओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बैज ने कहा कि आज का युवा पढ़ा-लिखा है और वह केवल प्रचार के आधार पर निर्णय नहीं लेता।

"पूरी सरकार दबाव में है"

प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की सलाह पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि सरकार जनता की प्रतिक्रिया को लेकर दबाव महसूस कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार को अब युवाओं की नाराजगी का एहसास होने लगा है।

कांग्रेस संगठन की तैयारियों पर भी बोले

दिल्ली में 29 जुलाई को होने वाली कांग्रेस की बैठक को लेकर दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश संगठन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी।

जल, जंगल और जमीन पर बनेगी नई रणनीति

बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बारिश के बाद राज्य में जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने इसके लिए प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही आंदोलन एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहेगी।

प्यार-मोहब्बत में मिला धोखा! दूसरे लड़के से बात करने पर GF को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Love Affair Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 04:23 pm

Published on:

27 Jul 2026 04:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘Gen-Z ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया’, दीपक बैज का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रणजी ट्रॉफी से पहले छत्तीसगढ़ का बड़ा दांव! यश दयाल, जयंत यादव और धर्मेंद्र जडेजा की हो सकती है एंट्री

CSCS Latest News
रायपुर

IAS सुबोध सिंह के नाम पर साइबर ठगी, CM साय के प्रमुख सचिव की फेक Facebook ID बनाकर मांगे जा रहे पैसे

Subodh Singh Fake Facebook ID
रायपुर

भारत नेट की रफ्तार सुस्त, छत्तीसगढ़ की 1,934 ग्राम पंचायतें अब भी हाई-स्पीड इंटरनेट से वंचित

BharatNet Project
रायपुर

IFS Transfer List: संजीता गुप्ता समेत 7 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, नए पदस्थापन आदेश जारी

IFS Transfer List
रायपुर

CGPSC Exam: पीएससी ने पूछा- छत्तीसगढ़ में हरुना, अरधना और ‘माई’ संबोधन किसके लिए है?

CGPSC Exam
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.