प्यार-मोहब्बत में मिला धोखा! दूसरे लड़के से बात करने पर GF को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

वारदात के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने आरोपी रितेश राजवाड़े को जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने युवती के साथ प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की और बताया कि उसे राधिका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने पर आपत्ति थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी से मामले में विस्तृत पूछताछ जारी है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त करने और अन्य साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी चल रही है।