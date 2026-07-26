Surajpur Crime: दुकान से 2.10 लाख के मोबाइल, एलईडी ले उड़े थे चोर, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार, नदी में फेंक दिया था सामान

सूरजपुर। सूरजपुर जिले की प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलका स्थित मोनू मोबाइल दुकान से सप्ताहभर पूर्व अज्ञात चोर 2 लाख 10 हजार रुपए के मोबाइल समेत अन्य सामान ले उड़े (Theft in Mobile Shop) थे। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में सेंधमारी कर वारदात को अंजाम दिया था। चोरों ने 9 मोबाइल एक चबूतरा के पास छोड़ दिया था जबकि 4 मोबाइल समेत सीसीटीवी कैमरे व अन्य सामान नदी में फेंक दिए थे। इस मामले में पुलिस आरोपियों की खोजबीन में लगी थी। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।