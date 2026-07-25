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Surajpur Teacher Viral Video: नशे में धुत गुरुजी का VIDEO वायरल, लड़खड़ाते हुए लगाई ऑनलाइन हाजिरी, BEO से शिकायत

Drunk Teacher in Chhattisgarh: प्राथमिक शाला के शिक्षक का कथित तौर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा है।
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सुरजपुर

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Khyati Parihar

Jul 25, 2026

Drunk Teacher Video Viral

नशे में धुत गुरुजी (फोटो सोर्स- वीडियो स्क्रीनशॉट)

Teacher Drunk in School: छत्तीसगढ़ में शिक्षक को समाज का सबसे सम्मानित वर्ग माना जाता है। बच्चों का भविष्य संवारने और उन्हें सही दिशा देने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। लेकिन जब वही शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय नशे की हालत में स्कूल पहुंचे, तो यह न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि अभिभावकों और ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ा देता है।

ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड से सामने आया है, जहां एक प्राथमिक शाला के शिक्षक का कथित तौर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा है और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

नशे की हालत में स्कूल पहुंचे शिक्षक, वीडियो हुआ वायरल

जानकारी के मुताबिक, प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पहाड़करवां स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षक कथित रूप से शराब के नशे में स्कूल पहुंचे। वायरल वीडियो में शिक्षक लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे स्कूल पहुंचने के बाद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल में अपनी लोकेशन तलाश रहे थे। इस दौरान उनकी स्थिति सामान्य नहीं थी, जिसे देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीण भी हैरान रह गए। देखते ही देखते किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Drunk Teacher Video Viral: देखें Video

निरीक्षण के दौरान खुली पोल

बताया जा रहा है कि घटना के समय ग्राम पंचायत के सरपंच और कई ग्रामीण प्राथमिक शाला का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान शिक्षक स्कूल पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक शराब के नशे में थे और ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनकी गतिविधियों को देखकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई और पूरे घटनाक्रम का पंचनामा तैयार किया। इसके बाद मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दी गई।

BEO को सौंपी लिखित शिकायत

घटना के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक के खिलाफ विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में शिक्षक पर अनुशासनहीनता और विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक का इस तरह नशे की हालत में स्कूल पहुंचना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इससे शिक्षा व्यवस्था की छवि भी खराब होती है।

बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है। यदि शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ेगा। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक इस तरह की लापरवाही करने की हिम्मत न कर सके।

कार्रवाई का इंतजार

फिलहाल शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब सभी की नजर शिक्षा विभाग पर टिकी हुई है। यह देखना होगा कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी इस मामले की जांच कर क्या कार्रवाई करते हैं। यदि वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

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Updated on:

25 Jul 2026 05:20 pm

Published on:

25 Jul 2026 05:20 pm

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