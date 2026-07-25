Surajpur Teacher Viral Video: नशे में धुत गुरुजी का VIDEO वायरल, लड़खड़ाते हुए लगाई ऑनलाइन हाजिरी, BEO से शिकायत

जानकारी के मुताबिक, प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पहाड़करवां स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षक कथित रूप से शराब के नशे में स्कूल पहुंचे। वायरल वीडियो में शिक्षक लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे स्कूल पहुंचने के बाद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल में अपनी लोकेशन तलाश रहे थे। इस दौरान उनकी स्थिति सामान्य नहीं थी, जिसे देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीण भी हैरान रह गए। देखते ही देखते किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।