Bhilai News: AI ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, गला दबाकर और पत्थर से वार कर की थी हत्या, ऐसे पकड़े गए आरोपी

Blind Murder Case: भिलाई के पुलगांव क्षेत्र में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में दुर्ग पुलिस ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का इस्तेमाल कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्धों की तस्वीरें धुंधली थीं, जिससे उनकी पहचान संभव नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने इन फुटेज को एआई आधारित इमेज एन्हांसमेंट तकनीक से स्पष्ट कराया। तस्वीरें साफ होने के बाद संदिग्धों की पहचान हुई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस चार दिन के भीतर दोनों आरोपियों तक पहुंच गई।