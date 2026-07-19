भिलाई-3 पुलिस ने बीते 26 मई को बीएसपी के भीतर से 250 टन लोहा चोरी होने का भंडाफोड़ किया था। इस वीवीआईपी चोरी में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच में सामने आया कि ब्लास्ट फर्नेस-8 से मगडम तक फ्लू डस्ट परिवहन का ठेका संभालने वाली एजेंसी 'हिमांशु ब्रदर्स' के संचालक हिमांशु खंडेलवाल की इस घोटाले में मुख्य भूमिका थी। केस दर्ज होते ही हिमांशु फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस उसके करीबियों और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।