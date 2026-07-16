Durg: मनहूस था गुरुवार, बर्थडे के दो दिन बाद मां और बेटी ने छोड़ दी दुनिया, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे में मृतकों की पहचान अमृत निर्मलकर (28 वर्ष), लक्ष्मी निर्मलकर (26 वर्ष), सात वर्षीय यासना तथा चार वर्षीय डाली के रूप में हुई है। वहीं आठ वर्षीय भावेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार एम्स रायपुर में जारी है। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला स्थित मर्चुरी भेज दिया है। घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर थाना परिसर लाया गया है। ट्रैक्टर चालक भोला यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है।