Railway Crosing Close: भिलाई वालों के लिए जरूरी खबर, खुर्सीपार रेलवे फाटक 10 दिन रहेगा बंद, जानें वैकल्पिक मार्ग

सबसे ज्यादा परेशानी बीएसपी के ठेका श्रमिकों को होगी। अधिकांश श्रमिकों के गेट पास निर्धारित प्रवेश द्वार के लिए जारी किए गए हैं और दूसरे गेट से प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसे में सामान्य दिनों में जहां उन्हें केवल करीब 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं अब फाटक बंद होने के कारण पावर हाउस अंडरब्रिज से घूमकर लगभग 4 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा।