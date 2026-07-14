IAS Suruchi Singh: मेहनत, ईमानदारी और टीमवर्क में विश्वास, भिलाई की नई कमिश्नर सुरुचि सिंह ने पत्रिका से कही ये बात

Success Story of IAS Suruchi Singh: सुरुचि सिंह वर्तमान में छत्तीसगढ़ कैडर में तैनात हैं। उनका ट्रांसफर ​राजनांदगांव से भिलाई हुआ हैं। भिलाई नगर निगम की आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगी। बता दें कि नगर निगम की पहली महिला आयुक्त सुरुचि सिंह जितनी दिखने में सुंदर हैं, उतनी ही अपने कार्यक्षेत्र में भी सफल हैं। वहीं संघर्ष की कहानी UPSC उम्मीदवार के अंदर हौसला भर देगी। बता दें कि तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक की। इससे पहले वे लॉ डिग्री, फिर 2 साल बड़ी कंपनी में नौकरी की। वहीं जब यूपीएससी की करने की ठानी तो हार नहीं मानी और सपना सच कर दिखाया।