भिलाई में करोड़ों के लोहा चोरी मामले में कई बड़े अधिकारियों के नाम होंगे उजागर, CBI ने दिए संकेत

सीबीआई की टीम रविवार सुबह करीब 10 बजे बीएसपी के मुख्य गेट पर पहुंची। केंद्रीय एजेंसी के औचक आगमन की सूचना मिलते ही बीएसपी प्रबंधन और सीआईएसएफ के आला अधिकारी सकते में आ गए। गेट पर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद टीम सीधे प्लांट के भीतर एसएमएस-3 और प्लेट मिल पहुंची। टीम ने वहां मौजूद अधिकारियों से पूछताछ की और टेंडर व स्क्रैप डिस्पोजल से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। करीब 4 घंटे तक चली इस प्रारंभिक जांच के बाद टीम रवाना हो गई। सीआईएसएफ ने भी सीबीआई टीम के प्लांट में प्रवेश की आधिकारिक पुष्टि की है।