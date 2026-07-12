BSP स्क्रैप चोरी: सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी, फ्लू डस्ट ठेके की सिफारिश तक पहुंचेगी जांच

BSP Scrap Theft: बीएसपी से 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के बहुचर्चित मामले में पुलिस अब पूरे सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचने की तैयारी में है। शुरुआती कार्रवाई के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि बीएसपी के फ्लू डस्ट परिवहन का ठेका किसकी सिफारिश पर मिला और इस पूरी प्रक्रिया में किन प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही। इसी सिलसिले में दुर्ग के रसमड़ा और रायपुर के सिलतरा स्थित कुछ औद्योगिक इकाइयों में दबिश दी गई, जहां चोरी का स्क्रैप खपाए जाने की आशंका है।