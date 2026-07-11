दुर्ग पुलिस में बड़ा फेरबदल, 7 निरीक्षकों का तबादला, एसएसपी ने जारी किया आदेश

निरीक्षक अम्बर सिंह भारद्वाज, थाना सुपेला जिला दुर्ग से जिला कांकेर स्थानांतरित किए गए हैं।

निरीक्षक रामेन्द्र कुमार सिंह, थाना जामुल जिला दुर्ग से जिला कोंडागांव भेजे गए हैं।

निरीक्षक मनीष शर्मा, यातायात जिला दुर्ग से जिला दंतेवाड़ा स्थानांतरित किए गए हैं।

निरीक्षक राजेश कुमार साहू, थाना उतई जिला दुर्ग से जिला सुकमा भेजे गए हैं।

निरीक्षक श्रद्धा पाठक, थाना अण्डा जिला दुर्ग से जिला कोंडागांव स्थानांतरित की गई हैं।

निरीक्षक वंदिता पानिकर, थाना बोरी जिला दुर्ग से जिला कोंडागांव भेजी गई हैं।

निरीक्षक आनंद शुक्ला, थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग से जिला बीजापुर स्थानांतरित किए गए हैं।