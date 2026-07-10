भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में कथित लौह स्क्रैप चोरी और उससे हुए नुकसान के मामले में प्रबंधन ने प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आंतरिक विजिलेंस जांच के आधार पर एसएमएस-3 विभाग में पदस्थ तीन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित कर्मचारियों में जीएम हिमांशु भूषण मालिक, नॉन-एक्जीक्यूटिव धनंजय वर्मा और मनोज कुमार देवांगन शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रबंधन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे भी आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।