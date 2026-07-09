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भिलाई निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजीव पांडेय हटे, IAS सुरुचि सिंह बनीं नई आयुक्त

Rajeev Kumar Pandey Transfer: भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह IAS सुरुचि सिंह नई आयुक्त होंगी। वे निगम के 30 साल के इतिहास की पहली महिला आयुक्त हैं।
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भिलाई

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Laxmi Vishwakarma

Jul 09, 2026

IAS Suruchi Singh

IAS सुरुचि सिंह बनीं पहली महिला आयुक्त (photo source- Patrika)

IAS Suruchi Singh: भिलाई नगर निगम में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद के बीच आखिरकार बड़ा बदलाव हो गया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय का तबादला कर उन्हें अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर पद पर भेज दिया गया है। उनकी जगह 2020 बैच की IAS अधिकारी सुरुचि सिंह को भिलाई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी यह तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Rajeev Kumar Pandey: लंबे समय से चल रही थी खींचतान

भिलाई नगर निगम में आयुक्त राजीव कुमार पांडेय और महापौर नीरज पाल के बीच लंबे समय से मतभेद और खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने कई बार आयुक्त को हटाने की मांग उठाई थी और इसके लिए लगातार अभियान भी चलाया। मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन अब सरकार के तबादला आदेश के बाद इस पूरे विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया है।

Suruchi Singh IAS: IAS सुरुचि सिंह को मिली नई जिम्मेदारी

सरकार ने वर्तमान में राजनांदगांव जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) रहीं IAS सुरुचि सिंह को भिलाई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। सुरुचि सिंह प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय और प्रभावी अधिकारी मानी जाती हैं। अब उन्हें प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नगर निगमों में से एक भिलाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

30 साल बाद पहली महिला आयुक्त

भिलाई नगर निगम का गठन 8 जून 1996 को हुआ था। तब से अब तक निगम में 26 आयुक्त अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सुरुचि सिंह 27वीं आयुक्त होंगी और निगम के लगभग 30 साल के इतिहास में पहली महिला आयुक्त बनने जा रही हैं। इसे भिलाई नगर निगम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पड़ाव माना जा रहा है।

कई बड़ी चुनौतियां होंगी सामने

नई आयुक्त के रूप में सुरुचि सिंह के सामने कई अहम चुनौतियां होंगी। इनमें सबसे प्रमुख नगर निगम कर्मचारियों का वेतन संकट, आवास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित विकास कार्यों में तेजी, राजस्व वसूली बढ़ाना, शहर की सफाई और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना। इन मुद्दों पर नई आयुक्त की कार्यशैली पर सभी की नजर रहेगी।

Municipal Commissioner Transfer: राजनीतिक नजरें भी रहेंगी टिकी

राजीव कुमार पांडेय के तबादले को राजनीतिक हलकों में भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। महापौर और कांग्रेस पार्षद लंबे समय से उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद नगर निगम की राजनीति और प्रशासन दोनों में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है।

भिलाई नगर निगम प्रदेश के सबसे बड़े शहरी निकायों में शामिल है। ऐसे में शहर के विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब नई आयुक्त सुरुचि सिंह के कंधों पर होगी। शहरवासियों को उम्मीद है कि नए नेतृत्व में निगम की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

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Updated on:

09 Jul 2026 12:25 pm

Published on:

09 Jul 2026 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजीव पांडेय हटे, IAS सुरुचि सिंह बनीं नई आयुक्त

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