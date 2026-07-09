भिलाई निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजीव पांडेय हटे, IAS सुरुचि सिंह बनीं नई आयुक्त

भिलाई नगर निगम में आयुक्त राजीव कुमार पांडेय और महापौर नीरज पाल के बीच लंबे समय से मतभेद और खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने कई बार आयुक्त को हटाने की मांग उठाई थी और इसके लिए लगातार अभियान भी चलाया। मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन अब सरकार के तबादला आदेश के बाद इस पूरे विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया है।