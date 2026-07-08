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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन, एक साथ 19 अफसरों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला किया है। नगर निगम आयुक्तों समेत कई विभागों में नई नियुक्तियां की गई हैं। देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 08, 2026

Chhattisgarh Transfer List

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Transfer List: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 19 अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में नगर निगम आयुक्तों, स्वास्थ्य विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं।

सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई पदस्थापनाओं के साथ कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नगर निगमों में बदले आयुक्त

जारी आदेश के अनुसार अरुण कुमार वर्मा को नगर निगम धमतरी का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं जी. आर. मरकाम को नगर निगम राजनांदगांव का आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह को नगर निगम चिरमिरी का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से शहरी निकायों के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां

तबादला सूची के अनुसार शशांक पांडे को अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में सड़क और अधोसंरचना परियोजनाओं के विस्तार के बीच यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं इंद्रजीत बर्मन को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में अपर संचालक नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में उनकी नई जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

सरकार समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर विभिन्न विभागों और जिलों में कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयास करती है। इस बार भी कई अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर विभागीय कार्यों में तेजी लाने की कोशिश की गई है।

नगर निगमों में नए आयुक्तों की नियुक्ति से शहरी विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में तेजी आने की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य और अधोसंरचना जैसे प्रमुख विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती से सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद की जा रही है।

जल्द संभालेंगे नया कार्यभार

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को शीघ्र ही अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इन विभागों और नगर निगमों में नई प्रशासनिक टीम के साथ कार्यों की नई रूपरेखा देखने को मिल सकती है।

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Updated on:

08 Jul 2026 10:11 am

Published on:

08 Jul 2026 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन, एक साथ 19 अफसरों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

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