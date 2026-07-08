छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन, एक साथ 19 अफसरों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

तबादला सूची के अनुसार शशांक पांडे को अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में सड़क और अधोसंरचना परियोजनाओं के विस्तार के बीच यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं इंद्रजीत बर्मन को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में अपर संचालक नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में उनकी नई जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।