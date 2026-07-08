छत्तीसगढ़ मौसम का यू-टर्न! भारी बारिश के बाद अब गर्मी और उमस करेगी परेशान, IMD का नया पूर्वानुमान

छत्तीसगढ़ में मौसम फिर बदलेगा करवट (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी।
पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा हुई। राजधानी रायपुर में भी दो दिनों तक लगातार बादलों और बारिश के बाद बुधवार सुबह धूप निकली। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता कम होने के साथ लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। एक-दो स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी मध्यप्रदेश और उससे लगे क्षेत्रों में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है।
इसके साथ बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण लगभग 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके आगे बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है, जिससे छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से बांग्लादेश तक उत्तर छत्तीसगढ़ होते हुए एक मौसमी द्रोणिका सक्रिय है। वहीं उत्तर-पूर्व अरब सागर से बांग्लादेश तक एक अन्य द्रोणिका भी उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है, जो 0.9 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है।
मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं रायपुर में दिनभर बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान दुर्ग में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव और पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया।
राजधानी रायपुर में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। बीच-बीच में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।
बारिश की गतिविधियां कम होने के बावजूद मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा। मौसम विभाग ने लोगों को गरज-चमक और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही तापमान बढ़ने के कारण उमस भी बढ़ सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीने और धूप में लंबे समय तक रहने से बचने की सलाह दी गई है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश और धूप का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रह सकती है।
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