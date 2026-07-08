छत्तीसगढ़ मौसम का यू-टर्न! भारी बारिश के बाद अब गर्मी और उमस करेगी परेशान, IMD का नया पूर्वानुमान

इसके साथ बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण लगभग 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके आगे बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है, जिससे छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से बांग्लादेश तक उत्तर छत्तीसगढ़ होते हुए एक मौसमी द्रोणिका सक्रिय है। वहीं उत्तर-पूर्व अरब सागर से बांग्लादेश तक एक अन्य द्रोणिका भी उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है, जो 0.9 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है।