Chhattisgarh Rain: झारखंड-ओडिशा के अवदाब का असर, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना

8 जुलाई से बारिश पड़ सकती है धीमी (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Rain: छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आषाढ़ लगने के बाद से प्रदेशभर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही वर्षा से कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं, जबकि खेतों और जलाशयों में भी पानी भरने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, 7 जुलाई को झारखंड और ओडिशा के आसपास बने अवदाब (Low Pressure Area) के प्रभाव से प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 8 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने के संकेत हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से जुड़े मौसम तंत्र और झारखंड-ओडिशा के पास बने अवदाब के कारण छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। इसके प्रभाव से कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में उल्लेखनीय वर्षा दर्ज की गई। बलौदाबाजार में सबसे अधिक 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि राजिम में 18 सेंटीमीटर, लवन में 17 सेंटीमीटर और गिधौरी, टुंड्रा तथा भाटापारा में 16-16 सेंटीमीटर वर्षा हुई।
इसके अलावा बलौदा, गोबरा नवापारा और बिलाईगढ़ में 15 सेंटीमीटर, राजनांदगांव, भटगांव, अकलतरा, पौड़ी उपरोड़ा, तिल्दा, चंद्रपुर और खरोरा में 14 सेंटीमीटर, जबकि पिथौरा, रायगढ़ और सिमगा में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। तमनार, सोनाखान, मगरलोड, मस्तूरी, भैसमा, बोदरी और पथरिया में 12 सेंटीमीटर, जबकि डभरा, मंदिरहसौद, सीपत, बिल्हा, तखतपुर, पाली, कोरबा, सारंगढ़, पलारी और पामगढ़ सहित कई क्षेत्रों में 11 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं रायपुर शहर, धमतरी, बिलासपुर, आरंग, चांपा, मुंगेली, सक्ती और अन्य इलाकों में लगभग 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।
राजधानी रायपुर में सोमवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। राजधानी का अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों और खुले मैदानों में जाने से बचने की अपील की है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान मौसम प्रणाली का असर अगले 24 से 48 घंटे तक बना रह सकता है। इसके बाद 8 जुलाई से प्रदेश में बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है। हालांकि, कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
लगातार हो रही बारिश से धान की बुवाई करने वाले किसानों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर लगातार वर्षा के कारण निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
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