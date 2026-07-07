Chhattisgarh Rain: झारखंड-ओडिशा के अवदाब का असर, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना

Chhattisgarh Rain: छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आषाढ़ लगने के बाद से प्रदेशभर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही वर्षा से कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं, जबकि खेतों और जलाशयों में भी पानी भरने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, 7 जुलाई को झारखंड और ओडिशा के आसपास बने अवदाब (Low Pressure Area) के प्रभाव से प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 8 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने के संकेत हैं।