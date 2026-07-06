Rain Alert: अगले 24 घंटे होगी मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने और बाढ़ का खतरा, कबीरधाम में ऑरेंज अलर्ट जारी

लगातार हो रही बारिश खरीफ सीजन के लिए राहत लेकर आई है। खेतों में पर्याप्त नमी आने से किसान धान की नर्सरी तैयार करने और बुवाई के काम में तेजी से जुट गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश (Heavy Rain Warning) के चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिली है।