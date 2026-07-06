Billing Mistake: रायपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिल में दशमलव लगाना भूले, 3 हजार की जगह थमा दिया 3 लाख का झटका

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे बिलिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी त्रुटि बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, शिकायतें मिलते ही प्रभावित उपभोक्ताओं के बिलों का तुरंत सत्यापन किया गया। गलत बिलों को संशोधित कर सही राशि के साथ उपभोक्ताओं को दोबारा एसएमएस भेजे जा चुके हैं, और बचे हुए लोगों को भेजे जा रहे हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि अब भी किसी को असामान्य राशि का बिल मिलता है, तो वे तुरंत संबंधित बिजली दफ्तर में इसकी शिकायत दर्ज कराएं।