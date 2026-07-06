Teejan Bai Death: निधन से पहले तीजन बाई का आखिरी संदेश, पत्रिका से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के कलाकारों को दी सीख

जवाब : ठेठ छत्तीसगढ़ी में बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश व्यक्त की कि छत्तीसगढ़ खूब विकास करे। सरकार और जनता के सामूहिक प्रयास से यह सबसे विकसित राज्य बने। पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़े। विकास में सबकी सहभागिता हो और उसका लाभ भी सबको मिले, तभी प्रदेश का असली विकास कहा जाएगा। प्रदेश में कलाकारों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हैं। मेहनत करके वे सम्मान के हकदार बन सकते हैं। अपना काम करते चलो, सम्मान मिले या न मिले। मेहनत रंग लाती है। मैंने जीवन में कठिन परिस्थितियों के बीच कला के लिए खुद को समर्पित किया। सब कुछ सहते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।