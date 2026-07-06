Raipur: रायपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल सहित 112 करोड़ के कार्यों का सीएम साय करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन

सीएम साय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले 61 करोड़ 11 लाख रुपए लागत के 8 कार्यों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दो करोड़ 54 लाख रुपए के 11 कार्यों एवं समोदा नगर पंचायत के 8 करोड़ 70 लाख रुपए के 9 कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। वे स्वास्थ्य विभाग (Health Department) द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर-17 कोटराभाठा में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 100 बिस्तर अस्पताल का भी भूमिपूजन करेंगे।