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Raipur: रायपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल सहित 112 करोड़ के कार्यों का सीएम साय करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 6 जुलाई को देंगे सौगात, नवा रायपुर के सेक्टर 17 में बनाया जाएगा अस्पताल...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 06, 2026

Raipur

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 6 जुलाई को रायपुर (Raipur) जिले के समोदा में 112 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इनमें 21 करोड़ 67 लाख रुपए के 67 कार्यों का लोकार्पण और 90 करोड़ 34 लाख रुपए लागत के 29 निर्माण कार्यों के भूमिपूजन शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वन एवं पर्यावरण तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और रायपुर लोकसभा (Lok Sabha) क्षेत्र से सांसद बृजमोहन अग्रवाल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

सीएम विष्णुदेव साय आरंग क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में लोक निर्माण विभाग (PWD) के 9 करोड़ 43 लाख रुपए के तीन कार्यों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 79 लाख रुपए के पांच कार्यों, नगर पंचायत समोदा के 6 करोड़ 67 लाख रुपए के 20 कार्यों तथा आरंग नगर पालिका में 4 करोड़ 78 लाख रुपए के 39 कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

सीएम साय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले 61 करोड़ 11 लाख रुपए लागत के 8 कार्यों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दो करोड़ 54 लाख रुपए के 11 कार्यों एवं समोदा नगर पंचायत के 8 करोड़ 70 लाख रुपए के 9 कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। वे स्वास्थ्य विभाग (Health Department) द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर-17 कोटराभाठा में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 100 बिस्तर अस्पताल का भी भूमिपूजन करेंगे।

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Updated on:

06 Jul 2026 02:36 am

Published on:

06 Jul 2026 02:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: रायपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल सहित 112 करोड़ के कार्यों का सीएम साय करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन

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