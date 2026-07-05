5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नकटी विवाद पर सियासी घमासान, भाजपा बोली- कांग्रेस को गरीब नहीं, करीबियों की चिंता, भूपेश बघेल का करारा पलटवार

Nakti Encroachment: भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर अवैध कब्जों को संरक्षण देने और गरीबों के बजाय अपने करीबियों की चिंता करने का आरोप लगाया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

संतराम साहू

Jul 05, 2026

Bhupesh Baghel

भूपेश बघेल का सरकार पर हमला (photo source- Patrika)

रायपुर@संतराम साहू। Nakti Encroachment Row: नकटी में अतिक्रमण हटाने को लेकर पिछले एक सप्ताह से जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। करीब सप्ताहभर बाद अब जाकर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा ने नकटी अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।

प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने पत्रकारवार्ता में कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अब निम्नस्तरीय राजनीति कर रही है। कांग्रेस को गरीबों से नहीं, बल्कि अपने करीबियों से मतलब है। वहीं, कांग्रेस ने इसे विस्थापितों के जले में नमक छिड़कना बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने की बात कहीं है।

डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि नकटी का जो प्रकरण चल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले 2020 में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के शासनकाल में लिखी गई थी। उस समय हाउसिंग बोर्ड के जरिए वहां आवासीय कॉलोनी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दरम्यान 2022 में वहां आवासीय कॉलोनी (Nakti Village News) बनने की जानकारी मिलते ही 2022-23 में वहां कब्जाधारियों की बाढ़ आ गई। पहले वहां लगभग 3 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था, जिस पर कच्चे मकान चिन्हांकित हुए। आज कई लोगों ने 10 से 17-20 हजार वर्गफीट जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन लोगों ने 50 लाख रुपए मूल्य तक के मकान, बाड़ी बना ली है।

Nakti Village News: अवैध कब्जों को कांग्रेस देती है प्रश्रय

डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि अब इस मामले को कांग्रेस गलत दिशा में ले जाकर लोगों को उकसा रही है। कांग्रेसी नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या अवैध कब्जों को वे प्रश्रय देते हैं या देना चाहते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो सभी शासकीय भूमि को बेचने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस समय कांग्रेस ने बड़े-बड़े नेता तक ने एकड़ों में रियायती दर खरीदें।
बॉक्स

भूपेश बोले- छेड़ीखेरी में दिए प्लाॅट

भाजपा के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नकटी गांव में लोगों को बेघर करने की स्क्रिप्ट कांग्रेस ने नहीं, बल्कि भाजपा सरकार ने लिखी है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विधायकों के लिए प्लॉट आवंटन का प्रस्ताव जरूर आया था, लेकिन सरकार ने ऐसा स्थान चुना जहां लोगों के मकान न टूटें।

उन्होंने बताया कि छेरीखेड़ी क्षेत्र में पहले ही प्लॉट आवंटित किए जा चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने कई स्थानों का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, लेकिन प्रभावित परिवारों के घरों को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थान का चयन किया गया था।

क्या फिर भूपेश बघेल बनेंगे CM? बीजेपी MLA का कथित ऑडियो वायरल, बोलीं- AI जनरेटेड, जेल भेजने की बात कही

ये भी पढ़ें
Political News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 02:13 pm

Published on:

05 Jul 2026 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नकटी विवाद पर सियासी घमासान, भाजपा बोली- कांग्रेस को गरीब नहीं, करीबियों की चिंता, भूपेश बघेल का करारा पलटवार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में मानसून का तांडव! रायपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, IMD ने दी चेतावनी

Chhattisgarh Weather
रायपुर

Heavy Rain: रायपुर के दो अंडरब्रिज हुए बंद, पानी में डूब गई कई गाड़ियां, बढ़ी परेशानी

Raipur News
रायपुर

कोरबा चावल घोटाले में बड़ा खुलासा! चहेते अफसरों को बचाने के लिए बदली गई जांच रिपोर्ट, 4 जिला प्रबंधकों के नाम गायब

Rice Procurement Scam
रायपुर

मानसून की पहली बारिश में डूबा रायपुर रेलवे स्टेशन! प्लेटफॉर्म पर झरने की तरह गिरा पानी, देखें Video

Raipur Heavy Rain
रायपुर

Teejan Bai Passesaway: छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, पद्मश्री सहित मिल चुके हैं ये अवॉर्ड्स

Teejan Bai Passes away
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.