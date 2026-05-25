क्या फिर भूपेश बघेल बनेंगे CM? बीजेपी MLA का कथित ऑडियो वायरल, बोलीं- AI जनरेटेड, जेल भेजने की बात कही

दरअसल, भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह के दो कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन ऑडियो में विधायक अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाती और संगठन के नेताओं पर नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही हैं। वायरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि सरकार “ऊपर से संचालित” हो रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि किसी को सीएम बनाकर तुरंत हटाया नहीं जा सकता, लेकिन शीर्ष स्तर पर असंतोष बना हुआ है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल की वापसी हो सकती है और वे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं।