Political Drama: टीएस सिंहदेव को छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर छिड़े विवाद को लेकर अजय चंद्राकर ने दी नसीहत

छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले को आज 13 साल पूरे होने पर अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। चंद्राकर कहा कि जिस दिन भूपेश बघेल अपने जेब में रखे सबूत को सार्वजनिक करेंगे। कवासी लखमा को सामने रख पूरे प्रदेश की जनता को घटनाक्रम बतायेंगे। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कवासी लखमा को हॉस्पिटल में क्या कहा था? जिस दिन ये सारी बातें सामने आएगी, सारी परते ख़ुद-ब-खुद खुलती जाएगी। आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल सहानुभूति के लिए अपना राजनीतिक ऑक्सीजन बना रखा हैं। भाजपा ने इस मामलें में हर स्तर की कार्रवाई की है।