कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सियासत तेज, भूपेश बोले- फैसला हाईकमान का, मैं बुद्धि नहीं लगाता !

Chhattisgarh Congress President: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान का विषय है और वह इस पर अपनी राय नहीं देते। वहीं, टीएस सिंहदेव के बयानों पर प्रतिक्रिया देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। प्रेसवार्ता में भूपेश ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात होने का आरोप लगाया।