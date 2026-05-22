Minister Netam Statement: दिल्ली वाले बयान को लेकर मंत्री नेताम ने ली चुटकी, कहा- प्रदेश के नेता टीएस सिंहदेव को पचा नहीं पा रहे, साइड करना चाहते हैं…

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाकर काम करने की सलाह दी थी। इस पर सिंहदेव (Former Deputy CM TS Singh Dev) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने टीएस सिंहदेव को लेकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं में अंतर्कलह चल रहा है। यह अक्सर सामने आ ही जाता है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव को कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें वे साइड करना चाहते हैं।