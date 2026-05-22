Minister Netam Statement: दिल्ली वाले बयान को लेकर मंत्री नेताम ने ली चुटकी, कहा- प्रदेश के नेता टीएस सिंहदेव को पचा नहीं पा रहे, साइड करना चाहते हैं…

CG Agriculture Minister Ram Vichar Netam (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाकर काम करने की सलाह दी थी। इस पर सिंहदेव (Former Deputy CM TS Singh Dev) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने टीएस सिंहदेव को लेकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं में अंतर्कलह चल रहा है। यह अक्सर सामने आ ही जाता है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव को कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें वे साइड करना चाहते हैं।
मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता सिंहदेव को तथा सिंहदेव उन नेताओं को नहीं पचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंहदेव पर ये बयानबाजी (PCC president statement) अचानक नहीं हुई। ऊपर से कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वे चाहते हैं कि धीरे-धीरे कुछ नेताओं को साइड कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में हम क्या बताएं, लेकिन जो बाहर दिखाई दे रहा है, उसके तहत ये सिंहदेव का कई बार अपमान भी करते रहे हैं। सिंहदेव का कांग्रेस पार्टी (Chhattisgarh Congress) ने काफी यूज भी किया। कांग्रेस पार्टी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है।
उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पिछली बार जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें सरगुज़ा महाराज सिंहदेव की बड़ी भूमिका रही। हम सबको निपटाने में भी उनका बड़ा योगदान था, इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ा, यह तो चलता रहेगा।
नेताम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा टीएस सिंहदेव (TS Singh Dev) को लॉलीपॉप पकड़ाया गया। उनका माल सभी लोग खा गए और जो लोग माल खाए, उन्होंने ही उनके साथ कट्टर दुश्मन की तरह व्यवहार किया।
मंत्री रामविचार नेताम (Minister Ram Vichar Netam) ने कहा कि मैं सिंहदेव को अभी भी आगाह करना चाहता हूं कि इनके चक्कर में मत रहें। इसी तरह से आपको डाल पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सिंहदेव को उन्होंने कहा कि आपके साथ क्या हुआ था, मेरा संदेश आप समझ गए होंगे। आप सतर्क हो जाएं।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग