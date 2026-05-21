Stabbing in Ambikapur: तकिया मजार में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हो गई हाथापाई, युवक भाग निकला तो दोस्त को मार दिया चाकू

अंबिकापुर। ग्राम तकिया में आयोजित उर्स शरीफ के दौरान बुधवार की रात चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) का मामला सामने आया है। दरअसल जुलूस में शामिल कुछ युवक तकिया मजार पहुंचे थे। यहां एक युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी बीच जुलूस में शामिल कुछ लडक़े पुराने विवाद को लेकर युवक से उलझ गया। इस दौरान वह वहां से भाग निकला। इसी बीच उसके दोस्त से उन्होंने मारपीट शुरु कर दी। मारपीट के दौरान ही हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इससे उसके कमर में चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिस को देखकर हमलावर भाग गए। इधर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से एक डीजे वाहन को भी जब्त किया है।