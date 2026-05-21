21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Stabbing in Ambikapur: तकिया मजार में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हो गई हाथापाई, युवक भाग निकला तो दोस्त को मार दिया चाकू

Stabbing in Ambikapur: पुराने विवाद को लेकर चादरपोशी जुलूस के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना, कमर में चाकू लगने से घायल युवक को ले जाया गया अस्पताल

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 21, 2026

Stabbing in Ambikapur, Knife attack

Knife attack (Demo pic)

अंबिकापुर। ग्राम तकिया में आयोजित उर्स शरीफ के दौरान बुधवार की रात चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) का मामला सामने आया है। दरअसल जुलूस में शामिल कुछ युवक तकिया मजार पहुंचे थे। यहां एक युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी बीच जुलूस में शामिल कुछ लडक़े पुराने विवाद को लेकर युवक से उलझ गया। इस दौरान वह वहां से भाग निकला। इसी बीच उसके दोस्त से उन्होंने मारपीट शुरु कर दी। मारपीट के दौरान ही हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इससे उसके कमर में चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिस को देखकर हमलावर भाग गए। इधर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से एक डीजे वाहन को भी जब्त किया है।

बुधवार को अंबिकापुर के जामा मस्जिद से चादर व संदल जुलूस निकला था। जुलूस देर शाम तकिया मजार पहुंचा। इस दौरान शहर से लगे ग्राम तकिया निवासी रेहान अंसारी पिता इस्लाम 18 वर्ष (Stabbing in Takiya) अपने घर के पास रहने वाले अनीश सहित अन्य लडक़ों के साथ जुलूस देख रहा था। डीजे के शोर के बीच कुछ लडक़े नाच रहे थे।

जुलूस के साथ पर्राडांड़ के लडक़े भी ग्राम तकिया पहुंचे थे, जिनसे अनीश का पूर्व में विवाद और मारपीट हुई थी। इसी दौरान जुलूस के साथ पहुंचे लडक़ों की नजर अनीश पर पड़ी। इसी बीच रात करीब 10.30 बजे पार्किंग के पास मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान अनीश (Ambikapur Stabbing) तो मौके से भाग गया, लेकिन रेहान अंसारी वहां एक अन्य लडक़े के साथ मौजूद था।

अनीश के भागने के बाद वे रेहान से उलझ गए और मारपीट करते हुए चाकू से कमर पर हमला (Knife attack) कर दिया, जिसमें वह जख्मी हो गया। चाकूबाजी की घटना के बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई।

Stabbing in Ambikapur: मारपीट देख पहुंची पुलिस

तकिया मजार स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान की तैनाती की गई थी, जो मारपीट होते देखकर मौके पर पहुंचे। इधर चाकू से हमला (Knife attack in Ambikapur) करने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए थे।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती

चाकूबाजी में घायल रेहान को वहां मौजूद लोगों द्वारा तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहां उसका उपचार चला, उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से डीजे सहित एक वाहन जब्त किया है।

ये भी पढ़ें

Cockroach Janta Party: अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी- एवीआरएस,’ जुडऩे लगे यूथ
अंबिकापुर
Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party- AVRS

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 May 2026 07:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Stabbing in Ambikapur: तकिया मजार में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हो गई हाथापाई, युवक भाग निकला तो दोस्त को मार दिया चाकू

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Power cut in Ambikapur: 42 डिग्री तापमान के बीच घंटों बिजली गुल, शहरवासियों ने बिजली दफ्तर का किया घेराव, गुस्सा देख भागे कर्मचारी

Power cut, Power cut in Ambikapur
अंबिकापुर

Cockroach Janta Party: अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी- एवीआरएस,’ जुडऩे लगे यूथ

Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party- AVRS
अंबिकापुर

Wife murder case: सो रही है सोचकर पत्नी से कहा- दरवाजा बंद कर लेना, लौटा तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

Wife murder case, Wife murder
अंबिकापुर

Good News: एमबीए समेत ये 6 नए कोर्स शुरु करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बना अंबिकापुर, एआईसीटीई की मिली मंजूरी

Good News, Ambikapur Engineering college
अंबिकापुर

Elephants in Surguja: 13 हाथियों के दल ने उदयपुर क्षेत्र में 4 किसानों की फसल की चौपट, वन विभाग ने लोगों से ये कहा

Elephants in Surguja
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.