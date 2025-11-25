Stabbing in Ambikapur: Video: अंबिकापुर में चाकूबाजी: दर्जनभर बदमाशों ने बिरयानी लेने आए युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद वारदात

अंबिकापुर। शहर में चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले डेढ़ महीने के भीतर चाकूबाजी की 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। इसी बीच सोमवार की रात शहर के खरसिया चौक स्थित बिरयानी दुकान के बाहर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। युवक बिरयानी लेने आया था। आरोपियों ने सिर में 5-6 बार चाकू मारा है। यह घटना बिरयानी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।