Stabbing in Ambikapur: Video: अंबिकापुर में चाकूबाजी: दर्जनभर बदमाशों ने बिरयानी लेने आए युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद वारदात

knife attack in Ambikapur (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। शहर में चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले डेढ़ महीने के भीतर चाकूबाजी की 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। इसी बीच सोमवार की रात शहर के खरसिया चौक स्थित बिरयानी दुकान के बाहर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। युवक बिरयानी लेने आया था। आरोपियों ने सिर में 5-6 बार चाकू मारा है। यह घटना बिरयानी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि शहर के दर्रीपारा निवासी आदर्श साहू 27 वर्ष बिरयानी लेने सोमवार की रात करीब साढ़े 9 बजे खरसिया चौक स्थित जमजम बिरयानी सेंटर गया था। इसी दौरान दुकान के बाहर करीब दर्जनभर युवक पहुंचे और उन्होंने आदर्श को पकड़ लिया। इसके बाद सभी ने उसके साथ मारपीट (Stabbing in Ambikapur) शुरु कर दी।
इसी बीच एक युवक ने चाकू से उसके सिर पर ताबड़तोड़ 6-7 बार प्रहार (Stabbing in Ambikapur) किया। जबकि अन्य उसे पीटते रहे। चाकू के वार से लहूलुहान हालत में वह सडक़ पर गिर गया, इसके बाद भी उसकी पिटाई की गई।
चाकू से प्रहार (Stabbing in Ambikapur) करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, जबकि मौके पर मौजूद कुछ युवाओं ने उसे बाइक से ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसका इलाज जारी है। सिर में चाकू के वार से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर घायल के परिजन कोतवाली पहुंचे थे।
चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) की यह घटना बिरयानी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिया है। वहीं आरोपियों की पहचान कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी में आरोपियों का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा है।
