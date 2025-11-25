Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Stabbing in Ambikapur: Video: अंबिकापुर में चाकूबाजी: दर्जनभर बदमाशों ने बिरयानी लेने आए युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद वारदात

Stabbing in Ambikapur: बिरयानी दुकान के बाहर वारदात को दिया अंजाम, पुराने विवाद को लेकर चाकू मारने की कही जा रही बात, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 25, 2025

Stabbing in Ambikapur

knife attack in Ambikapur (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। शहर में चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले डेढ़ महीने के भीतर चाकूबाजी की 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। इसी बीच सोमवार की रात शहर के खरसिया चौक स्थित बिरयानी दुकान के बाहर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। युवक बिरयानी लेने आया था। आरोपियों ने सिर में 5-6 बार चाकू मारा है। यह घटना बिरयानी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि शहर के दर्रीपारा निवासी आदर्श साहू 27 वर्ष बिरयानी लेने सोमवार की रात करीब साढ़े 9 बजे खरसिया चौक स्थित जमजम बिरयानी सेंटर गया था। इसी दौरान दुकान के बाहर करीब दर्जनभर युवक पहुंचे और उन्होंने आदर्श को पकड़ लिया। इसके बाद सभी ने उसके साथ मारपीट (Stabbing in Ambikapur) शुरु कर दी।

इसी बीच एक युवक ने चाकू से उसके सिर पर ताबड़तोड़ 6-7 बार प्रहार (Stabbing in Ambikapur) किया। जबकि अन्य उसे पीटते रहे। चाकू के वार से लहूलुहान हालत में वह सडक़ पर गिर गया, इसके बाद भी उसकी पिटाई की गई।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

चाकू से प्रहार (Stabbing in Ambikapur) करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, जबकि मौके पर मौजूद कुछ युवाओं ने उसे बाइक से ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसका इलाज जारी है। सिर में चाकू के वार से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर घायल के परिजन कोतवाली पहुंचे थे।

Stabbing in Ambikapur: सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

चाकूबाजी (Stabbing in Ambikapur) की यह घटना बिरयानी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिया है। वहीं आरोपियों की पहचान कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी में आरोपियों का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें

Road politics: शहर की सडक़ मरम्मत पर बवाल, काम देखने पहुंचे पूर्व महापौर ने दी गाली, महापौर ने ये कहा
अंबिकापुर
Road politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 02:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Stabbing in Ambikapur: Video: अंबिकापुर में चाकूबाजी: दर्जनभर बदमाशों ने बिरयानी लेने आए युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद वारदात

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road politics: शहर की सडक़ मरम्मत पर बवाल, काम देखने पहुंचे पूर्व महापौर ने दी गाली, महापौर ने ये कहा

Road politics
अंबिकापुर

Tribal Pride Day: अंबिकापुर में लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल नंबर–1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित…

Tribal Pride Day: अंबिकापुर में लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल नंबर–1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित...(photo-patrika)
अंबिकापुर

Haryana gang arrested: हथियारों के साथ हरियाणा के 3 बदमाश गिरफ्तार, जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे अंबिकापुर

Haryana gang arrested
अंबिकापुर

Collector inspection SIR work: एसआईआर का काम देखने निकले कलेक्टर, कहा- ऐसे करोगे तो जल्दी पूरी होगी प्रक्रिया

Collector inspection SIR work
अंबिकापुर

EOW-ACB raid: Video: डीएमएफ घोटाला मामला: अंबिकापुर व बलरामपुर में EOW-ACB की टीम ने 3 जगह मारा छापा

EOW-ACB raid
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.