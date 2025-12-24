24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Kanker violence: Video: सरगुजा में बंद का रहा मिलाजुला असर, सर्व समाज बोला- धर्मांतरण हिन्दू समाज और संस्कृति पर हमला

Kanker violence: कांकेर हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का किया गया था आह्वान, 3 बजे के बाद पूरी तरह से खुलीं दुकानें

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 24, 2025

Kanker violence

Sarv samaj protest (Photo- video grab)

अंबिकापुर। कांकेर में हिंसा (Kanker violence) और कथित धर्मांतरण (Conversion) के विरोध में सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसका सरगुजा में मिला-जुला असर देखने को मिला। सुबह से सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अंबिकापुर शहर में दुकानों को बंद कराया, लेकिन दोपहर बाद व्यापारियों ने दुकानें खोल लीं, क्योंकि क्रिसमस त्यौहार में खरीदारी प्रभावित होने से व्यापारियों में निराशा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं।

सर्व समाज द्वारा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें बंद रखने व्यापारियों से आह्वान किया गया था। सुबह से सर्व समाज दुकानें बंद कराने (Kanker violence) में जुटा रहा। इसके बाद शहर के गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर के सामने सभा का आयोजन किया, जिसमें अजय इंगोले ने कहा कि धर्मांतरण की घटनाएं हिन्दू समाज और हमारी संस्कृति पर हमला हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सीधे-साधे लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण (Kanker violence) कराया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा के बाद सर्व समाज की एक रैली कलेक्टोरेट पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया।

Kanker violence: दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में उल्लेख किया है कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण की घटनाओं के विरोध में सर्व समाज, छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सर्व समाज ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी समूहों और भीम आर्मी के तत्वों ने जनजातीय समाज पर हमले किए, शवों को जबरन दफन किया और सामाजिक सौहार्द को बिगाडऩे की कोशिश की।

सर्व समाज ने इस घटनाक्रम (Kanker violence) को गंभीरता से लिया है और प्रदेशव्यापी बंद और धरने का आयोजन किया था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून लागू किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

Euthanasia: किसान परिवार के 12 सदस्यों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, कहा- इस मानसिक पीड़ा से हमें मिल जाएगी मुक्ति
अंबिकापुर
Euthanasia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 07:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Kanker violence: Video: सरगुजा में बंद का रहा मिलाजुला असर, सर्व समाज बोला- धर्मांतरण हिन्दू समाज और संस्कृति पर हमला

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Collector in hospital: कलेक्टर पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देखी व्यवस्था, कहा- लापरवाही नहीं करूंगा बर्दाश्त

Collector in hospital
अंबिकापुर

Vibha Chaube in KBC: Video: केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचीं अंबिकापुर की शिक्षिका विभा चौबे, उनकी ये शायरी सुन अमिताभ बच्चन भी हुए खुश

Vibha Chaubey in KBC
अंबिकापुर

Good News: इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में अब MBA समेत इन नए पाठ्यक्रमों की भी होगी पढ़ाई, मिली स्वीकृति

Good news
अंबिकापुर

Protest by Bajrang Dal: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बजरंग दल ने शहर में किया विरोध प्रदर्शन

Protest by Bajrang Dal
अंबिकापुर

Euthanasia: किसान परिवार के 12 सदस्यों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, कहा- इस मानसिक पीड़ा से हमें मिल जाएगी मुक्ति

Euthanasia
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.