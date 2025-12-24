Kanker violence: Video: सरगुजा में बंद का रहा मिलाजुला असर, सर्व समाज बोला- धर्मांतरण हिन्दू समाज और संस्कृति पर हमला

अंबिकापुर। कांकेर में हिंसा (Kanker violence) और कथित धर्मांतरण (Conversion) के विरोध में सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसका सरगुजा में मिला-जुला असर देखने को मिला। सुबह से सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अंबिकापुर शहर में दुकानों को बंद कराया, लेकिन दोपहर बाद व्यापारियों ने दुकानें खोल लीं, क्योंकि क्रिसमस त्यौहार में खरीदारी प्रभावित होने से व्यापारियों में निराशा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं।