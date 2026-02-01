Coal smuggling: अमेरा माइंस में दिनदहाड़े कोयला चोरी पर चला पुलिस का डंडा, 21 गिरफ्तार, अवैध सुरंगों को किया दफन

लखनपुर। अमेरा माइंस में लंबे समय से हर दिन बड़ी संख्या में कोयला चोरी (Coal smuggling) की जा रही थी। इसे लेकर पत्रिका ने 10 फरवरी 2026 के अंक में ‘एसईसीएल के अमेरा माइंस में खुलेआम समूह बनाकर बड़े पैमाने पर हर दिन कोयला चोरी’ नामक शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इस मामले को संज्ञान में लेकर एसएसपी के निर्देश पर लखनपुर पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बोरियों में भरा 1.5 टन कोयला जब्त किया गया है। वहीं जेसीबी लगाकर खदान के आसपास के अवैध सुरंगों को भी पाट दिया गया है।