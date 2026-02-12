12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Land compensation scam: मैनपाट में 19 करोड़ का जमीन मुआवजा घोटाला उजागर: कलेक्टर ने तहसीलदार-पटवारी को किया अटैच, बनाई जांच समिति

Land compensation scam: छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को बॉक्साइट खनन के लिए मैनपाट के ग्राम उरंगा और बरिमा में लीज पर मिली है किसानों की जमीन, ऐसे लोगों को भी मुआवजा बांटने की तैयारी थी जिनकी वहां जमीन ही नहीं

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 12, 2026

Land compensation scam

Investigation in Mainpat (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट में 19 करोड़ रुपए का जमीन मुआवजा घोटाला उजागर हुआ है। मामला जब कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने वहां के तहसीलदार और पटवारी को जिला कार्यालय में अटैच कर दिया तथा अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच समिति (Land compensation scam) का गठन किया है। बताया जा रहा है कि बॉक्साइट खनन के लिए किसानों की जमीन सीजीएमडीसी को लीज पर मिली है। ग्राम उरंगा और बरिमा के 244 किसानों व ग्रामीणों को ये मुआवजा बांटा जाना था। मुआवजा सूची में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल किए गए थे, जिनकी वहां जमीन ही नहीं हैं। वहीं कुछ लोगों ने उक्त जमीन पर रेस्ट हाउस और सिर्फ बाउंड्रीवाल खड़ा किया है। उनकी जमीन पर खेती नहीं होती है।

छत्तीसगढ़ मिनरल डव्लपमेंट कार्पोरेशन को मैनपाट के ग्राम उरंगा और बरिमा में बाक्साइट खदान की अनुमति मिली है। इसके लिए ग्राम उरंगा के 220 किसानों को 15 करोड़ तथा ग्राम बरिमा के 24 किसानों को 4 करोड़ से अधिक का मुआवजा मिलना था। कुल मुआवजे (Land compensation scam) की रकम 19 करोड़ आंकी गई है।

मुआवजा को तहसीलदार व एसडीएम स्तर से मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन यह बात सामने आई कि मुआवजा सूची में 23 ऐसे लोगों का नाम भी शामिल किया गया है, जो न तो उक्त दोनों गांव के निवासी हैं, और न ही उनकी वहां जमीन है।

जानकारी के अनुसार गड़बड़ी का आलम ये है कि एक किसान की डेढ एकड़ जमीन की जगह 23 एकड़ का मुआवजा प्रकरण बनाया गया है। इतनी बड़ी गड़बड़ी (Land compensation scam) सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हडक़ंप मचा हुआ है।

टॉमन सिंह सोनवानी के बेटे का भी नाम

मुआवजा सूची में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी के बेटे का भी नाम दर्ज किया गया था। जबकि वहां उसका फॉर्म हाउस है, उसे कृषि जमीन बताया गया। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जमीनें खरीदकर बाउंड्रीवाल बनाया है। उसे भी कृषि भूमि में शामिल कर मुआवजा (Land compensation scam) देने की तैयारी थी।

Land compensation scam: कलेक्टर ने बनाई जांच समिति

इतनी बड़ी गड़बड़ी का मामला (Land compensation scam) सामने आने के बाद कलेक्टर अजीव वसंत ने अपर कलेक्टर सुनील नायक की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है। जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्होंने मैनपाट तहसीलदार ममता रात्रे और पटवारी को जिला कार्यालय में अटैच किया है।

ये भी पढ़ें

Raod accident: एनएच पर बड़ा हादसा: मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, 2 की मौत, 1 गंभीर
जशपुर नगर
Road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 05:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Land compensation scam: मैनपाट में 19 करोड़ का जमीन मुआवजा घोटाला उजागर: कलेक्टर ने तहसीलदार-पटवारी को किया अटैच, बनाई जांच समिति

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Liquor Shop: अगले तीन दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, जारी हुआ आदेश

CG liquor shop closed
अंबिकापुर

SIR politics: कांग्रेसियों ने निगम क्षेत्र के 1143 वोटरों के नाम कटवाने के प्रयास के लगाए आरोप, भाजपा नेताओं का लिया नाम

SIR politics
अंबिकापुर

Objectionable language: इंजीनियर्स बोले- ‘जूते मारकर काम कराओ’ जैसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिपं सीईओ

Objectionable language
अंबिकापुर

Wife murder: पत्नी ने पकड़ लिया पति का गुप्तांग, दर्द से कराहते हुए गुस्से में कर दी हत्या, गमछे से घोंटा गला

Wife murder
अंबिकापुर

Scorpio loot: Video: मैनपाट घूमने 4 युवक ने बुक की स्कॉर्पियो, रास्ते में बेल्ट से मालिक का गला दबाकर पीटा, फिर वाहन लेकर हुए फरार

Scorpio loot
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.