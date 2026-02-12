Raod accident: एनएच पर बड़ा हादसा: मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, 2 की मौत, 1 गंभीर

जशपुरनगर। गुमला-कटनी नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर जशपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके प ही मौत (Raod accident) हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हादसे में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तीनों युवकों को कुचलते हुए पिकअप चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। मृत दोनों युवक वाहन मेकैनिक हैं।