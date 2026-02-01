Scorpio loot: Video: मैनपाट घूमने 4 युवक ने बुक की स्कॉर्पियो, रास्ते में बेल्ट से मालिक का गला दबाकर पीटा, फिर वाहन लेकर हुए फरार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरगई चौक के पास मंगलवार की शाम 4 बदमाशों ने स्कॉर्पियो लूट की वारदात को अंजाम दिया। चार आरोपियों ने पहले मैनपाट घूमने जाने के लिए स्कॉर्पियो बुक कराई। सभी मैनपाट घूमने भी गए, लेकिन लौटते समय उनकी नीयत बिगड़ गई और उन्होंने वाहन चला रहे स्कॉर्पियो मालिक का बेल्ट से गला दबाया और मारपीट (Scorpio loot) की। वाहन मालिक उनसे किसी तरह बचकर वाहन से उतरा। इसके बाद आरोपी वहां से स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट पर पुलिस ने देर रात स्कॉर्पियो को कोरबा के जंगल क्षेत्र से बरामद कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है।