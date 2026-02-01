11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Objectionable language: इंजीनियर्स बोले- ‘जूते मारकर काम कराओ’ जैसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिपं सीईओ

Objectionable language: छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप, कलेक्टर से की मामले की शिकायत, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 11, 2026

Objectionable language

Engineers reached to complaint CEO (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) विनय अग्रवाल पर बैठक के दौरान अपमानजनक एवं अमर्यादित भाषा (Objectionable language) के प्रयोग का आरोप लगाया है। इस संबंध में संघ ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया है। अभियंताओं का कहना है कि जिला प्रचायत सीईओ द्वारा यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो वे काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे।

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने उल्लेख किया है कि 6 फरवरी को जिला पंचायत द्वारा योजनाओं की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में विकासखंड स्तर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। इसी दौरान तकनीकी सहायक (आवास) आशुतोष शुक्ला, जो कि एक संविदा एवं कनिष्ठ कर्मचारी (Objectionable language) हैं।

उन्हें सीईओ ने आदेश दिया कि वह उप अभियंता तपन चक्रेश को जूता मारकर (Objectionable language) काम करवाए, यदि नहीं करा सकते तो मुझे बताओ। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि ऐसा ही 2 माह पूर्व के वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में भी जिला पंचायत सीईओ द्वारा अर्मयादित एवं अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था। संघ ने इसे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल बताया है।

Objectionable language: हड़ताल की दी चेतावनी

संघ ने कहा है कि यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो जिले के अभियंता कार्य बंद कर हड़ताल पर जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मनरेगा नियमों के उल्लंघन का भी आरोप

वहीं डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन (Objectionable language) ने मनरेगा अंतर्गत नियुक्त संविदा तकनीकी सहायकों से अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य कराए जाने पर भी आपत्ति जताई है।

संघ ने प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा भारत सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि तकनीकी सहायकों से केवल मनरेगा के कार्य कराना चाहिए। इसके बावजूद सरगुजा जिले में कई जनपद पंचायतों में उप अभियंताओं के कार्य तकनीकी सहायकों को सौंपे जाने का आरोप लगाया गया है।

शासन के निर्देशों के पालन की मांग

संघ ने मांग की है कि सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित (Objectionable language) करने के निर्देश दिए जाएं।

अपशब्दों का नहीं किया प्रयोग

इस संबंध में जिला पंचायत सरगुजा के सीईओ विनय अग्रवाल का कहना है कि मेरे पास भी ये लोग आए थे। कभी-कभी समीक्षा के दौरान सख्त लहजे (Objectionable language) में बात करनी पड़ती है। किसी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें

Scorpio loot: Video: मैनपाट घूमने 4 युवक ने बुक की स्कॉर्पियो, रास्ते में बेल्ट से मालिक का गला दबाकर पीटा, फिर वाहन लेकर हुए फरार
अंबिकापुर
Scorpio loot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 08:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Objectionable language: इंजीनियर्स बोले- ‘जूते मारकर काम कराओ’ जैसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिपं सीईओ

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Wife murder: पत्नी ने पकड़ लिया पति का गुप्तांग, दर्द से कराहते हुए गुस्से में कर दी हत्या, गमछे से घोंटा गला

Wife murder
अंबिकापुर

Scorpio loot: Video: मैनपाट घूमने 4 युवक ने बुक की स्कॉर्पियो, रास्ते में बेल्ट से मालिक का गला दबाकर पीटा, फिर वाहन लेकर हुए फरार

Scorpio loot
अंबिकापुर

CG News: बिना अनुमति अवकाश पर गए अधिकारी-कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर की सख्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर

रिश्तेदार शराब सप्लाई करते हैं… कहकर नौकरी का झांसा, युवक से 1.50 लाख की ठगी, थाने में रिपोर्ट दर्ज

अंबिकापुर

Fire in Furniture factory: Video: फर्नीचर शोरूम में धमाका… भीषण आगजनी में 8 दुकानें जलकर खाक, इलाके में मची अफरा-तफरी

दुकानों में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.