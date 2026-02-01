Objectionable language: इंजीनियर्स बोले- ‘जूते मारकर काम कराओ’ जैसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिपं सीईओ

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) विनय अग्रवाल पर बैठक के दौरान अपमानजनक एवं अमर्यादित भाषा (Objectionable language) के प्रयोग का आरोप लगाया है। इस संबंध में संघ ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया है। अभियंताओं का कहना है कि जिला प्रचायत सीईओ द्वारा यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो वे काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे।