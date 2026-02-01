Wife murder: पत्नी ने पकड़ लिया पति का गुप्तांग, दर्द से कराहते हुए गुस्से में कर दी हत्या, गमछे से घोंटा गला

सीतापुर। खाना बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद गुस्से में आकर पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपी पति को पुलिस ने हत्या (Wife murder) के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल विवाद के दौरान पत्नी ने गले से मंगलसूत्र निकालकर पहले फेंक दिया और पति के गुप्तांग को पकड़ लिया। दर्द से कराह रहे पति ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसी बीच गुस्से में उसने गमछे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी।