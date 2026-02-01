SIR politics: कांग्रेसियों ने निगम क्षेत्र के 1143 वोटरों के नाम कटवाने के प्रयास के लगाए आरोप, भाजपा नेताओं का लिया नाम

अंबिकापुर। एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) (SIR politics) प्रक्रिया के दौरान वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा से जुड़े कुछ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से ऑनलाइन फार्म-7 भरकर एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को मृत या अन्यत्र स्थानांतरित बताकर उनके नाम विलोपित करने की सिफारिश की गई है।