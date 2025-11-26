Political war on SIR: भाजपा जिलाध्यक्ष का पूर्व डिप्टी सीएम पर पलटवार, कहा- फर्जी वोटर्स आ सकते हैं सामने, इसलिए एसआईआर से डर रही कांग्रेस

अंबिकापुर. एसआईआर को लेकर कांग्रेस व भाजपा में वार-पलटवार (Political war on SIR) जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को मतदाता सूची में जान-बूझकर कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम नहीं जोड़े जाने का आरोप लगाया था। अब भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।