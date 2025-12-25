Crime news: बेटे को छोडऩे आया था दोस्त, पिता ने धारदार हथियार से गले पर किया प्रहार, कहा- तुम धान चुराकर बेचते हो

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के लमगांव में 23 दिसंबर की शाम को धान चोरी कर बेचने का आरोप लगाकर एक व्यक्ति ने अपने बेटे के दोस्त पर धारदार हथियार से हमला (Crime news) कर दिया। गले पर गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसे 19 टांके लगाने पड़े। घायल युवक की बहन की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर डायरी लुंड्रा पुलिस को भेज दिया है।