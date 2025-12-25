Crime news: बेटे को छोडऩे आया था दोस्त, पिता ने धारदार हथियार से गले पर किया प्रहार, कहा- तुम धान चुराकर बेचते हो

प्रतीकात्मक तस्वीर
अंबिकापुर. सरगुजा जिले के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के लमगांव में 23 दिसंबर की शाम को धान चोरी कर बेचने का आरोप लगाकर एक व्यक्ति ने अपने बेटे के दोस्त पर धारदार हथियार से हमला (Crime news) कर दिया। गले पर गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसे 19 टांके लगाने पड़े। घायल युवक की बहन की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर डायरी लुंड्रा पुलिस को भेज दिया है।
रघुनाथपुर चौकी अंतर्गत ग्राम लमगांव निवासी सूरज मिंज 23 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे बाइक से अपने दोस्त दीपक उरांव को उसके घर छोडऩे गया था। दीपक बाइक से उतरकर घर के भीतर (Crime news) चला गया। इस दौरान दीपक का पिता पीयर साय घर से बाहर निकला और सूरज को बोला तुम हमारा धान चुराकर बेचते हो।
इतना कहते हुए वह उससे विवाद करने लगा। विवाद बढऩे पर पीयर साय ने धारदार हथियार से उसके गले पर जानलेवा हमला (Crime news) कर दिया। गले में गंभीर चोट लगने से वह मौके पर बहोश हो गया। सूचना पर सूरज के चाचा, भाई व बहन संध्या मिंज मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए रघुनाथपुर अस्पताल लेकर गए।
रघुनाथपुर के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को अंबिकापुर रेफर कर दिया। परिजन ने उसे अंबिकापुर स्थिति निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उसे 19 टांके लगे हैं। घायल युवक की बहन संध्या ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। गांधीनगर पुलिस (Crime news) ने जीरो में अपराध दर्ज कर लुण्ड्रा थाने को केस डायरी भेज दिया है।
