Blackmailing: वीडियो एडिट कर पटवारी को भेजा, बोला- 2.50 लाख रुपए दो, वरना वायरल कर दूंगा, पुलिस ने प्लान बनाकर दबोचा

बैकुंठपुर. एडिटेड वीडियो बनाकर पटवारी को ब्लैकमेल (Blackmailing) कर 2.50 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की गई। पटवारी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। इस दौरान आरोपी ने उसे कई जगह पैसे देने के लिए बुलाया, लेकिन हर बार चकमा देता रहा। फिर उसने पटवारी को कहा कि रुपए उक्त पेड़ के पास रखकर चले जाओ। पटवारी ने ऐसा ही किया। इसी बीच आरोपी रुपए लेने पहुंचा तो पहले से मौजूद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपने दोस्त के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी की तलाश जारी है।