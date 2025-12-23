23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Blackmailing: वीडियो एडिट कर पटवारी को भेजा, बोला- 2.50 लाख रुपए दो, वरना वायरल कर दूंगा, पुलिस ने प्लान बनाकर दबोचा

Blackmailing: आरोपी ने पटवारी से कहा था कि वह रुपयों को एक महुआ पेड़ के पीछे छिपाकर रख दे, वह आकर ले जाएगा, चढ़ गया पुलिस के हत्थे

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 23, 2025

Blackmailing

Blackmailer arrested (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर. एडिटेड वीडियो बनाकर पटवारी को ब्लैकमेल (Blackmailing) कर 2.50 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की गई। पटवारी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। इस दौरान आरोपी ने उसे कई जगह पैसे देने के लिए बुलाया, लेकिन हर बार चकमा देता रहा। फिर उसने पटवारी को कहा कि रुपए उक्त पेड़ के पास रखकर चले जाओ। पटवारी ने ऐसा ही किया। इसी बीच आरोपी रुपए लेने पहुंचा तो पहले से मौजूद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपने दोस्त के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी की तलाश जारी है।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर शकुंतला कॉलोनी निवासी पटवारी अमरेश कुमार पांडेय ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि 20 दिसंबर को एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल नंबर 81030762** से उसके मोबाइल नंबर 90094008** पर वाट्ससप कॉल कर एक वीडियो क्लिप (Blackmailing) भेजा। फिर कुछ देर बाद तुरंत डिलिट कर दिया गया।

उसमें किसी कार्य के एवज में पैसे देने का प्रयास करते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। वीडियो को डिलिट करने के एवज में 2.50 लाख मांग कर ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) करने लगा। 21 दिसंबर को पुन: व्हाट्सएप कॉल से जल्द पैसा पहुंचाने की बात कर पैसे लेकर बचरा पोड़ी क्षेत्र में आने की बात कही।

पटवारी की रिपोर्ट पर पुलिस टीम कार्रवाई करने रवाना हुई। आरोपी ने पटवारी को व्हाट्सएप, मेसेज व वीपीएन नंबर के जरिये कॉल कर बचरा पोड़ी के आसपास के कई स्थानों पर बुलाकर पैसा लेने का प्रयास किया। लेकिन सामने न आकर उसने पटवारी से कहा कि वह बचरा, बैमा सडक़ मार्ग के पास महुआ पेड़ के पास पैसे को छिपाकर (Blackmailing) छोड़ दे।

Blackmailing: रुपए लेने पहुंचा युवक गिरफ्तार

पटवारी की ओर से पैसा छोडऩे के कुछ देर बाद एक युवक उसे लेने पहुंचा। इसी बीच पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अर्जुन साहू पिता भोरे लाल (23) निवासी अमहर थाना (Blackmailing) पटना बताया।

वह अपने साथी मनोज साहू पिता राम लखन साह (24) निवासी तरगवां पटना के साथ घटना को अंजाम देना बताया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

