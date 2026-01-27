27 जनवरी 2026,

कोरीया

Job Vacancy 2026: MCB जिले के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 29 जनवरी को होगा प्रत्यक्ष साक्षात्कार, 15 हजार पदों पर भर्ती

Job Vacancy 2026: राज्य स्तरीय रोजगार मेले के अंतर्गत जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आवेदकों के लिए 29 जनवरी 2026, गुरुवार को साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की गई है।

कोरीया

image

Khyati Parihar

Jan 27, 2026

Jobs 2026

Jobs 2026 (Image-Freepik)

Job Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 29, 30 एवं 31 जनवरी 2026 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सेजबहार, रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी लगभग 15 हजार पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

राज्य स्तरीय रोजगार मेले के अंतर्गत जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आवेदकों के लिए 29 जनवरी 2026, गुरुवार को साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि को संबंधित आवेदकों को रायपुर स्थित आयोजन स्थल पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग लेना होगा।

रोजगार मेले में सहभागिता के लिए आवेदकों का रोजगार पोर्टल पर पंजीयन के साथ-साथ रोजगार मेला पंजीयन अनिवार्य किया गया है। जिन आवेदकों ने अब तक पंजीयन नहीं कराया है, वे शीघ्र ही erojgar.cg.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीयन कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। साक्षात्कार के दिन आवेदकों को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। रोजगार मेले से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए इच्छुक आवेदक जिला रोजगार कार्यालय, मनेंद्रगढ़, जिला एमसीबी से संपर्क कर सकते हैं।

Published on:

27 Jan 2026 05:20 pm

