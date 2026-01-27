Job Vacancy 2026: MCB जिले के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 29 जनवरी को होगा प्रत्यक्ष साक्षात्कार, 15 हजार पदों पर भर्ती

रोजगार मेले में सहभागिता के लिए आवेदकों का रोजगार पोर्टल पर पंजीयन के साथ-साथ रोजगार मेला पंजीयन अनिवार्य किया गया है। जिन आवेदकों ने अब तक पंजीयन नहीं कराया है, वे शीघ्र ही erojgar.cg.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीयन कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। साक्षात्कार के दिन आवेदकों को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। रोजगार मेले से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए इच्छुक आवेदक जिला रोजगार कार्यालय, मनेंद्रगढ़, जिला एमसीबी से संपर्क कर सकते हैं।