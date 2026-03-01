Murder case: जिस रेत घाट पर 2 पुलिस जवानों ने बेलचा मारकर की थी युवक की हत्या, वहां अब पसरा सन्नाटा

बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के बॉर्डर से गुजरी केल्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम पसौरी स्थित बरने नदी में 3 मार्च को रेत खनन करने के दौरान शहडोल के 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर की बेदम पिटाई की थी। इसके बाद उसके सिर पर बेलचा मारकर हत्या (Murder case) कर दी गई थी। हत्या करने के बाद पुलिस वाहन छोडक़र तीनों फरार हो गए थे। हत्या के तीसरे दिन ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दोनों पुलिस जवान अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इधर घटना के बाद अवैध रेत रेत खनन स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है।