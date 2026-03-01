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Weather updates: सरगुजा में मौसम विभाग का अलर्ट! तेज आंधी, बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगीं हवाएं

Weather updates: मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सरगुजा संभाग में भी पड़ेगा असर, सप्ताह भर तक मौसम का बदला रहेगा मिजाज

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 15, 2026

Weather updates

Ambikapur weather condition (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Weather updates) का असर सरगुजा संभाग में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों तक सरगुजा संभाग में अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने सरगुजा में 2 दिन तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसी बीच अंबिकापुर में रविवार की शाम हल्की बूंदाबादी हुई।

मौसम विभाग (Weather updates) के अनुसार पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। रविवार को अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विभाग के मुताबिक 16 मार्च को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, गरज-चमक और वज्रपात के साथ हल्की बारिश (Weather updates) होने की संभावना है। वहीं 17 से 21 मार्च के बीच कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार हैं।

Weather updates: अंबिकापुर में आंशिक असर

पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर अंबिकापुर में रविवार को भी देखने को मिला। दोपहर बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम (Weather updates) में हल्की ठंडक महसूस की गई।

आम की फसल पर पड़ेगा असर

आंधी, बारिश व ओलावृष्टि से आम, लीची के अलावा गेहूं की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। इन दिनों आम व लीची में बौर आ गए हैं। ऐसे में बारिश (Weather updates) से इनकी खेती पर असर पड़ेगा।

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Illegal liquor factory

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Published on:

15 Mar 2026 07:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Weather updates: सरगुजा में मौसम विभाग का अलर्ट! तेज आंधी, बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगीं हवाएं

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