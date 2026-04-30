Action on expired food: खाने-पीने की एक्सपायरी सामान बेच रहा था दुकानदार, 2 लाख की सामग्री जब्त, लाइसेंस निरस्त, जुर्माना भी लगा

अंबिकापुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर में एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action on expired food) की है। बस स्टैंड स्थित शिवम मिष्ठान और डेली नीड्स दुकान में छापेमारी कर करीब 2 लाख रुपए से अधिक का एक्सपायरी सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान दुकान में बड़ी मात्रा में खराब और समय सीमा पार कर चुकी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसे ग्राहकों को बेचा जा रहा था। इस पर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुुरु कर दी है।