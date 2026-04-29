प्रशासन की सुस्ती या माफिया से साठगांठ? जिले में 240 अवैध कॉलोनियों का मकडज़ाल, केवल 55 पर ही कागजी कार्रवाई; बेखौफ भू-माफिया काट रहे चांदी

हैरानी की बात यह है कि जब जिले भर में 240 कॉलोनियां अवैध चिन्हित की गई हैं, तो केवल 23 प्रतिशत (यानी 55) पर ही खरीद-फरोख्त की रोक क्यों लगाई गई? छतरपुर और खजुराहो जैसे क्षेत्रों में माफिया सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जहां क्रमश: 85 और 81 अवैध कॉलोनियां हैं। जानकारों का कहना है कि प्रशासन अगर चाहे तो खसरे के कॉलम नंबर 12 में प्रतिबंध की कैफियत दर्ज कर इनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा सकता है। कानूनन एसडीएम को यह अधिकार है कि वह अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन धरातल पर ऐसी सख्त कार्रवाई बिरले ही देखने को मिलती है।