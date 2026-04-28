Police vehicle theft: पुलिस ने मारा छापा तो छत से कूद गया गांजा तस्कर, फिर पुलिस की बोलेरो लेकर हुआ फरार

अंबिकापुर। गांजा तस्कर के घर पर रेड मारने पहुंची कोतवाली पुलिस के साथ अजब-गजब घटना हो गई। दरअसल प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में सोमवार की देर शाम जब पुलिस अपना बोलेरो वाहन खड़ा कर गांजा तस्कर के घर घुसी तो तस्कर छत से कूद गया और पुलिस की गाड़ी लेकर फरार (Police vehicle theft) हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में वाहन को शहर के राम मंदिर रोड से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है।