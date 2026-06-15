Ambikapur Crime: ढोंगी बाबा ने महिला को मंदिर भेजकर बेटी की लूट ली आबरू, कहा था- चावल के 151 दाने चढ़ा आओ, अच्छा रिश्ता आएगा, जॉब भी लगेगी

अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कॉलोनी में ढोंगी बाबा पहुंचा और उसने युवती की मां से कहा कि मैं इसे झाडफ़ूंक कर देता हूं। इससे युवती का अच्छा रिश्ता आएगा और जॉब भी लग जाएगी। युवती को पहले नहाने के लिए बोला, फिर उसका झाडफ़ूंक करते समय युवती की मां को हनुमान मंदिर में जाकर 151 चावल के दाने चढ़ाने के लिए कहा। वहीं घर में रही युवती की छोटी बहन को घर से बाहर रहने कहा। इस बीच ढोंगी बाबा ने झाडफ़ूंक के दौरान युवती को सम्मोहित कर बलात्कार (Rape with girl) किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।