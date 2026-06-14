Crime Against Women: महिला बोली- पति और उसके गे दोस्त ने मेरे साथ किया गंदा काम, अब अप्राकृतिक संबंध का बना रहा दबाव

अंबिकापुर। शहर की एक महिला ने अपने पति और उसके समलैंगिक मित्र पर बलात्कार (Gang rape with wife), मारपीट, धमकी तथा अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। पति की प्रताडऩा से तंग आकर फिलहाल वह अपनी बड़ी बहन के घर रह रही है। इस पर आरोपी पति उसके घर पहुंचा और उसे वापस चलने का दबाव बनाया। पीडि़ता का कहना है कि पति ने घर नहीं लौटने और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने पर हत्या करने की धमकी (Threat to murder) भी दी है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने महिला के पति व उसके गे दोस्त को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।